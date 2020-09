Die ursprünglich bereits für Mai geplante und wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf September verschobene Frohner-Schau spürt den Zusammenhang zwischen dem Künstler und den Nouveaux Realistes nach. Besonders Frohners Materialbilder, Objekte und Assemblagen der 1960er-Jahre weisen der Kunstmeile zufolge "deutliche Bezüge zum Nouveau Realisme" auf. Damit eröffne sich eine neue Perspektive auf Frohners Werk aus dieser Zeit, aber auch auf seine Ikonografie des Figürlichen der späten 1960er- und der 1970er-Jahre.

In Krems gezeigt werden zentrale Werke aus der Sammlung des mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien von Christo und Jeanne-Claude, Cesar, Raymond Hains und Daniel Spoerri. Aus Anlass des 90. Geburtstages Spoerris bildet seine Position einen Schwerpunkt der Schau. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem mumok statt. Kuratorinnen sind Susanne Neuburger und Elisabeth Voggeneder.

"Spuren und Masken der Flucht" will "jenseits von kolportierten (Flüchtlings-)Zahlen und Fakten, jenseits medialer Aufregungen und politischer Debatten mittels einzelner künstlerischer Positionen und Werke individuelle Geschichten erzählen". In der Ausstellung werden Werke von in Österreich lebenden Künstlerinnen und Künstlern präsentiert, "etwa Malereien von Adel Dauood oder Fotografien von Linda Zahra, die ihre eigene Fluchterfahrung ganz unterschiedlich bearbeiten oder als Label der Identifizierung zurückweisen", so die Kunstmeile. "Fotoübermalungen von Deborah Sengl thematisieren den Umgang mit Flucht und Migration, mit Vorurteilen und gesellschaftlichen wie persönlichen Herausforderungen." Kuratoren sind Günther Oberhollenzer und Georg Traska.