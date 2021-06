Am Stausee Ottenstein werden heuer viele Akzente gesetzt.

Das Schloss Ottenstein ist eine der großen Drehscheiben für den Veranstaltungssommer 2021: An wöchentlichen Kulturdonnerstagen werden über den Sommer Konzerte, Lesungen, Mondschein-Kinovorstellungen, Zaubershows und vieles mehr geboten. Der Startschuss fällt am 17. Juni um 19.30 Uhr mit dem Konzert „Accordion-Saxophone Project“ des Duos Rudi Katholnig und Hans-Peter Steiner. Der Eintritt ist frei.

Schlossführungen Schloss Ottenstein

Weiters werden im Schloss von 18. Juni bis 12. September Schlossführungen angeboten. Wer sich auf eine beeindruckende Zeitreise von der Neuzeit bis ins tiefste Mittelalter begeben möchte, ist hier genau richtig. Highlights der Führung sind unter anderem die Burgkapelle und das Papstzimmer. Gleichzeitig erwartet die Schlossbesucher eine Ausstellung der NÖ Berufsfotografen. Zu sehen sind beispielsweise die Wettbewerbsbeiträge des NÖ Berufsfotografen-Awards, Werke von Nachwuchsfotografen und Porträts bemerkenswerter Frauen.

Mit dem Schiff über den Stausee

Am Stausee Ottenstein, der rund zwei Mal so groß ist wie der Kärntner Faaker See, sticht die MS Ottenstein in die neue Saison. Zwei Mal täglich – um 11 und um 15 Uhr – legt das größte Schiff des Sees vom Ankerpunkt beim neuen Seerestaurant für Stausee-Rundfahrten ab.

Kultur gibt es auch rund um die Ruine Lichtenfels: Von 12. Juni bis 17. Oktober 2021 ist dort der neu geschaffene Freiluft-Skulpturenpark „Lichtenfels Sculpture“ täglich von 10 bis 18 Uhr frei zugänglich. Auf drei Hektar Fläche werden Skulpturen zeitgenössischer Künstler präsentiert.