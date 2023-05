Krems: Barock trifft KI

Wie sieht es aus, wenn man Druckgrafiken aus dem 17. Jahrhundert mit KI-Kunst aus dem 21. Jahrhundert kombiniert? Das zeigt eindrücklich die Ausstellung „offline_online“, die vergangenen Samstag im museumkrems eröffnet worden ist.

Die Ausstellung gliedert sich in drei Blöcke, die Interessierte mit auf eine Reise druckgrafischer Kunst vom Barock bis in die Postmoderne nehmen: Den ersten Schwerpunkt bildet das monumentale Werk von Martin Johann Schmidt, genannt „Kremser Schmidt“, der einer der herausragendsten Künstler des österreichischen Spätbarock ist. Mit einem Sprung ins 20. Jahrhundert greift das museumkrems auf große Bestände von Druckgrafiken zurück, die aus einem Grafikwettbewerb aus den 1970er-Jahren stammen und sich künstlerisch mit der Stadt auseinandersetzen. Der vielleicht interessanteste Teil der Ausstellung führt Besucher wieder zurück ins 21. Jahrhundert zu einem höchst aktuellen Thema: Künstliche Intelligenz. Mithilfe einer KI hat sich der Wiener Medienkünstler Thomas Wagensommerer den Werken des Kremser Schmidt angenommen, sie digitalisiert und modifiziert. Mit seiner Reflexion der 250 Jahre alten Grafiken gelingt ihm ein Spagat zwischen zwei unterschiedlichen Zeitaltern, die doch künstlerische Gemeinsamkeiten haben.

Alle Schwerpunkte umfassend stehen die Fragen, die in Bezug auf Druckgrafiken im Barock schon gestellt wurden und heutzutage mit Blick auf die wachsenden Fähigkeiten von KIs mehr denn je aktuell sind: Was macht ein originales Werk aus? Was ist echt, was nicht? Das museumkrems lädt Besucher dazu ein, diese Fragen gemeinsam mit den Künstlern zu reflektieren.

Die Ausstellung ist bis zum 15. November zu sehen; nähere Informationen findet man auf www.museumkrems.at

