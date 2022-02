"Literatur & Wein" von 21. bis 24. April in der Wachau

Bei der 22. Ausgabe im Stift Göttweig und in Krems werden u.a. der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vásquez, Eva Menasse mit ihrem Roman "Dunkelblum" und Science-Thriller-Autor Marc Elsberg zu Gast sein, wurde am Montag in einer Aussendung angekündigt. Das diesjährige Motto lautet "Wir sind da!".

Das Internationale Kulturenfestival geht im Literaturhaus NÖ, der Artothek NÖ und im Brunnensaal im Stift Göttweig über die Bühne. Zu den weiteren Lesegästen zählen Alois Hotschnig, Karl-Markus Gauß, Antonio Fian, Katja Oskamp, Christoph Simon und Urs Mannhart. In der Lyrik werden Julian Schutting, Gerhard Ruiss, Christoph W. Bauer, Anja Golob und Kerstin Hensel erwartet. Umrahmt wird die Veranstaltung von musikalischem Programm von bratfisch, Ratzer*Herbert*eXtracello und Nora Gomringer gemeinsam mit Philipp Scholz und Philip Frischkorn.

Info und Tickets: 02372/72884, http://www.literaturundwein.at

