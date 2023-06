Ortswahrzeichen auf Willhaben verkauft

Nur durch einen reinen Zufall erfuhr Lokalhistoriker Josef Hadrbolec, dass ein altes Mauterner Kulturgut auf Willhaben verkauft wird: „Ich habe die Information bekommen, dass unsere alte Presse auf Willhaben steht. Dieser Pressbaum stand seit 48 Jahren direkt beim Kreisverkehr neben dem Schloss an der Ortseinfahrt. Er war eine Visitenkarte des Mauterner Weinbaus.“

„Schade um Kulturgut, das verloren geht!“

Hintergrund: Hadrbolec war 1975, als der alte Pressbaum aufgestellt wurde, Obmann des Verschönerungsvereins. Der Pressbaum stammt aus dem 16. Jahrhundert, wurde vom Verschönerungsverein aus einem alten Weinkeller in Baumgarten nach Mautern gebracht und liebevoll renoviert. „Seither war er Aushängeschild und bildete mit dem Sgraffito an der Wand des Nikolaihofs und der Beschilderung ein Ensemble. Für mich wäre es schade, wenn dieses Kulturgut verloren geht. Ich habe mich deshalb an die Zuständigen gewendet.“

Die alte Balkenpresse neben dem Schloss Mautern war neben dem Schloss zum zweiten Wahrzeichen der Stadt Mautern geworden. Foto: Josef Hadrbolec

Zum Verkauf auf „Willhaben“ gestellt hat ihn der aktuelle Verschönerungsvereins-Obmann und Stadtrat Karl Schöller, konkret um 750 Euro: „Die Weinpresse musste wegen des Schlossprojekts weg. Wir haben versucht, mit der Gemeinde einen anderen Standort zu finden. Erfolglos. Wir haben uns im Vorstand abgestimmt und für den Verkauf entschieden.“

Weinpresse „in 1.000 Teile zerfallen“

Und dann das Unvorhersehbare: „Die Baufirma wurde beauftragt, die Presse im Ganzen mit einem Kran wegzuheben. Sie ist beim Anheben regelrecht in 1000 Teile zerfallen. Herrichten wäre unmöglich gewesen, sogar der alte Pressbaum war schon total morsch. Eigentlich war er eine Gefahr.“

Schöller hält die Idee, wieder eine Weinpresse aufzustellen, aber für sinnvoll: „Mautern ist der älteste Weinort. Wenn die Gemeinde einen geeigneten Platz findet, werden wir als Verschönerungsverein gerne wieder eine Presse aufstellen. Es gibt im Ort alte, sichere Pressbäume zu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass man eine alte Presse beim neuen Gemeindezentrum aufstellt, oder vielleicht hat auch der Investor des Schlossprojekts Interesse.“