Programmvorschau Grafenegg 2024 mit Klassik-Stars und neuem „Zeitgeist“

Im Grafenegger Wolkenturm eröffnet man am 20. Juni 2024 die nächstjährige Sommersaison - wie immer mit der traditionellen Sommernachtsgala und mit NÖs Tonkünstler-Orchester auf der Bühne. Foto: Grafenegg Festival

D as Programm der 18. Sommersaison in Grafenegg, die am 20. Juni 2024 mit der traditionellen Sommernachtsgala startet und bis 8. September dauert, ist am Donnerstag in Wien präsentiert worden. Das Grafenegg Festival beginnt am 16. August und bietet u. a. Sir Simon Rattle, Janine Jansen und die Wiener Philharmoniker mit Christian Thielemann auf.