„Der Simandlbrunnen könnte ein neues Wahrzeichen werden: Vielleicht müssen Paare bald hin, um Hochzeitsfotos zu machen“, meint Monika Hruschka-Seyrl von der Galerie KreArt. Denn das ist ein Ergebnis ihres Kreativ-Projektes „Kinder und ihre Stadt – Rund um den Simandl“: Kinder deuten die Szene mit dem vor der Frau knienden Mann meist als Heiratsantrag. Nichts da mit „Pantoffelheld“.

„Geht es nach den Kindern, könnte der Simandlbrunnen zu einem Hochzeitsbrunnen werden.“Monika Hruschka-Seyrl

Was Kindern noch alles am Simandlbrunnen auffällt und gefällt, haben sie in die Kunstwerke einfließen lassen, die bis 31. August in etwa 30 Geschäftslokalen der Stadt präsentiert werden. Auch in der Rathaushalle ist eine Ausstellung zu sehen, in der jene Dinge thematisiert werden, die die jungen Kremser besonders beschäftigt haben – etwa ob die Frau blind ist oder warum bei den drei kleinen Figuren Wasser herauskommt.

Am Projekt beteiligt haben sich Kinder der Kindergärten Mitterau 1, Hohensteinstraße und St. Nikolaus/KPH, die Volksschulen Hafnerplatz und Mary Ward, das Piaristengymnasium und die Neue Mittelschule. Die Schüler der NMS führten bei der Eröffnung in mittelalterlichen Kostümen ein selbst geschriebenes Theaterstück zum Thema Gleichberechtigung auf.

Unterstützt wurde das Projekt aus dem Erlös der „Fete Blanche“ von „Weinhimmel“-Chef Wolfgang Gänsdorfer, von der Initiative „Rund um den Simandlbrunnen“ und vom Kulturamt der Stadt Krems.