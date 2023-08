Kunstmeile: reiches Programm

Wenn die Letzten aus dem Urlaub zurückkehren, starten die Veranstaltungen auf der Kunstmeile wieder voll durch. Der September ist gefüllt mit zahlreichen Führungen durch diverse Ausstellungen, sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kleinen ist etwas dabei.

Nach der letzten Führung durch die Ausstellung „Eduardo Chillida. Gravitation“ am Freitag, 1. September, 16 Uhr, bevor sie Ende September endgültig ihre Türen schließt, gibt es eine ganz besondere Konzerterfahrung: Die in Wien lebende Bratschistin und Sängerin Jelena Popržan kommt für ein Walking Concert nach Krems. Von der Musik der experimentierfreudigen Künstlerin begleitet können Interessierte am Samstag, 2. September, 17 Uhr, den Museumsplatz und den historischen Stadtkern Steins neu entdecken. Popržans Musik zeichnet sich vor allen Dingen durch eine spannende Mischung verschiedenster Genres aus,

Auch Medienkünstler Oliver Hangl ist mit von der Partie und sorgt dafür, dass die geplante Route des Konzerts optimal darauf ausgelegt ist. Komplettiert wird die Erfahrung durch einen Rundgang durch die Ausstellung „Kunstschätze vom Barock zur Gegenwart“ in der Landesgalerie vor dem Konzert.

Unterhaltung für die ganze Familie gibt es dann am Samstag, 16. September, 14 Uhr, bei „Alles für die Wand“ des Formats Family Factory im Atelier der Kunstmeile. Dabei können Interessierte aus Ton, Holz, Karton und mit viel Fantasie einzigartige Kunstwerke für die eigenen vier Wände schaffen.

Ein weiteres Programmhighlight gibt es dann in der Folgewoche am Samstag, 23. September, 15 Uhr: Der In Krems lebende Autor Christoph Mauz liest im Karikaturmuseum aus einer Auswahl von Erwin Mosers besten Kindergeschichten. Kinder ab vier Jahren können so spielerisch die Freude an Kunst und Lesen finden.

Nähere Informationen und Tickets sind verfügbar unter www. kunstmeile.at.