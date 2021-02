Seit dieser Woche sind die Museen der Kunstmeile Krems wieder geöffnet. Ein Museumsbesuch ist ohne Coronatest möglich, vorgeschrieben sind das Tragen einer FFP2-Maske und das Einhalten von zwei Metern Abstand. In den Museen gilt eine Beschränkung von 20 Quadratmetern pro Besucher.

Im Karikaturmuseum besteht bis 21. Februar eine letzte Gelegenheit, „Fix & Foxi XXL. Die Entdeckung der Schlümpfe, Spirou und Lucky Luke“ zu sehen, in der Landesgalerie neigt sich die Ausstellung „Schiele – Rainer – Kokoschka“ dem Ende zu (bis 28. Februar).

Die skurrile Welt aus Puppen, Tonköpfen und Abstraktionen der Künstlerin Lieselott Beschorner in der Landesgalerie war aufgrund des neuerlichen Lockdowns nur kurze Zeit der Öffentlichkeit zugänglich und wurde daher bis 2. Mai verlängert. Ähnliches gilt für die fotografischen und filmischen Arbeiten der in Amsterdam lebenden Künstlerin Fiona Tan, die in der Kunsthalle Krems bis 7. März verlängert wurden.

Schon kurz nach der Eröffnung vom Lockdown gestört wurden auch die bunten Bilderwelten von Florian Nährer, die unter dem Titel „Contemplating reality“ in der „galeriekrems“ in der Stadtbücherei präsentiert werden. Diese Ausstellung ist bis 18. Februar verlängert worden.