Wie die NÖN bereits mehrfach berichtete, möchte der Verein Kunst Kultur Kirchberg am Wagram das einstige Gefangenenhaus, das seit Jahren leer stand, weiter beleben. Ziel ist es, eine Transformation der ehemaligen Gefängnisräume zu bewirken.

Im Jahre 1912 erbaut, diente das denkmalgeschützte Gebäude bis 1974 als Außenstelle der Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige Kaiserebersdorf und stand danach bis 2017 leer.

Zwischen August und Oktober dieses Jahres fand in den ehemaligen Zellen eine von Birgit Glocker und Twan Geissberger kuratierte Ausstellung unter dem Titel „Verspielte Zeit“ statt. Beiden Künstlerinnen ging es darum, auf spielerische Art sichtbar zu machen, welches Potenzial freiheitsentziehender Maßnahmen die betroffenen Jugendlichen „nicht leben“ durften.

Diese Veranstaltung gab einen weiteren Impuls, sich einerseits dem Thema „Gefangensein“ zu widmen und andererseits nach Möglichkeiten einer Neubelebung zu suchen.

Kulturprojekt findet sich in LEADER-Programm

Mit Unterstützung des Landes Niederösterreich und der Europäischen Union befindet sich nun das Projekt „Transformation eines Gefängnisses“ in einem LEADER-Programm.

Das Gebäude, das für viele „ein blinder Fleck“ ist, soll nun durch unterschiedliche Aktivitäten und eine neue Nutzung sichtbarer gemacht werden, ohne dabei die schwierige und belastende Geschichte des Gebäudes zu verschweigen oder auszuklammern. Das ehemalige Gefängnis, das an einem zentralen Ort, in der Mitte der Marktgemeinde steht, könnte daher auch das kulturelle Geschehen der Gemeinde beleben.

„Man hat durch die Funde der Alchemisten-Werkstatt und der langjährigen Tradition des Theatervereins, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, ohnehin sehr großes Interesse an kulturellen Aktivitäten“, so der Vereinsobmann Franz Aigner, der auch als Gemeinderat in der Marktgemeinde Kirchberg für Kultur, Tourismus, Wirtschaft und Bildung zuständig ist. „Seitens der Gemeinde ist uns wichtig, dass das Gebäude geöffnet, der Leerstand beendet und dadurch der Ortskern der Marktgemeinde belebt wird.“ Die Öffnung könnte auch dem Tourismus Impulse geben.

Bei der Podiumsdiskussion zum diesjährigen Projekt „Verspielte Zeit“ wurden unterschiedliche Vorschläge für die weitere Nutzung der ehemaligen Gefängnisräume genannt. Die Bandbreite reichte vom Museum über alternative Theaterkonzepte, die Etablierung eines Erinnerungs- bzw. Geschichtsortes, die Nutzung als Drehort für Filme, Leseraum, Festivalzentrum, Fasteninstitut oder „Abenteuer-Erlebnis-Raum“.

Ganzes Netzwerk steht jetzt zur Verfügung

Besonders erfreut zeigt sich der Kurator des Vereins Kunst Kultur Kirchberg, Wolfgang Giegler, über das unterstützende Projektnetzwerk, das stabiler geworden ist. „Wir konnten sowohl das Land, die Gemeinde und die EU als auch eine wachsende Öffentlichkeit erreichen und wollen gemeinsam eine breite Diskussion in Gang setzen, um die Aura dieses Gebäudes bestmöglich so zu transformieren, dass es gesehen, genutzt und sowohl bei der Bevölkerung als auch bei Gästen auf breiter Basis geschätzt wird“, zeichnet Franz Aigner den weiteren Weg in die Zukunft.