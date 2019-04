Das NÖ Kulturforum lädt zur Ausstellung “Wachauer Ansichten” von Johannes Dobner, die ab sofort und noch bis Ende April im Volkshaus Krems-Lerchenfeld zu den Öffnungszeiten zu sehen ist. Diese sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 bis 12 Uhr und während Veranstaltungen. Das Kultur- und Sozialzentrum Volkshaus Krems-Lerchenfeld befindet sich in der Hofrat-Erben-Straße 1, unmittelbar neben der Apotheke Krems-Lerchenfeld.

Johannes Dobner geb.1954 in St. Pölten, lebt in Krems-Egelsee. Nach der Matura 1972 in Krems war er als Bibliothekar im NÖ Landesdienst tätig. Er absolvierte ein Kunstgeschichtsstudium und wandte sich, geprägt durch sein musisches Elternhaus, sehr früh dem Zeichnen und der Malerei zu. Bevorzugte Motive des Künstlers sind die historischen Orte der Wachau, die er in abstrahierender Manier darstellt. Johannes Dobner kann zahlreiche Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland vorweisen. Werke des Künstlers befinden sich im Besitz privater Sammler und in der NÖ Landesbibliothek.

Zur Eröffnung konnte der Obmann der NÖ Kulturforums Ewald Sacher über hundert begeisterte Besucher im Volkshaus begrüßen, darunter die Stadträte Werner Stöberl, Günter Herz und Helmut Mayer, weiters Gemeinderätin Gabriele Mayer, die den Stadtteil Egelsee, wo auch Dobner lebt, mit einer großen Delegation vertrat.

Einführende Worte zum Künstler sprach Direktor Hans Angerer, die Eröffnung nahm Vizebürgermeisterin Eva Hollerer vor. Für die Musik sorgten zwei gute Freunde des Künstlers, nämlich Josef Sattler (Trompete) und Bildungsgemeinderat Klaus Bergmaier (Klavier).