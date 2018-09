Seit zwölf Jahren lebt und wirkt Karl-Heinz Schreiner in seinem Haus am Waldweg, das dank seiner vielfältigen kreativen Arbeit (mit Metall, Stein, Glas und Farben) zum „Kunsthaus“ geworden ist. Ab 22. 9. öffnet er es wieder für Besucher.

Doch mit der Bezeichnung „Künstler“ kann der Therapeut in Ausbildung wenig anfangen. „Es geht um ,Lebenskunst‘, darum, wie ich mit Kreativität umgehe“, erklärt der 60-Jährige. „Entscheidend ist immer die Beziehung. Ich möchte mit meinen Werken mit dem Betrachter in Beziehung treten.“ Botschaften zu vermitteln sei dagegen für ihn kein Ziel. „Ich will nur ein anregender Mensch sein.“

Dabei arbeitet Schreiner bei seinen meist gefälligen, oft farbenfrohen Werken „mit Symbolen, die den Betrachter an Schnittstellen des Lebens treffen“. Er selbst sei ständig „auf der Fährte, am Entdecken, was in uns drinnen ist“. Wenn Begegnung entstehe, sei viel erreicht. „Selbst habe ich nur ein Ziel: Ich möchte authentisch, ehrlich und klar sein.“

www.karlheinzschreiner.at