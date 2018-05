Spaziergänger auf dem Treppelweg stoßen derzeit unter der Donaubrücke Krems auf ein Wohnzimmer – samt Sofa, Tisch und allem, was dazugehört. Dahinter verbirgt sich ein Kunstprojekt des Viertelfestivals mit dem Titel „Schöner Wohnen“.

„Wir werfen damit die Frage auf: Wie ist es, wenn man unter der Brücke lebt?“, erklärt Projektleiterin Tania Berger, Leiterin des Fachbereiches „Sozialraum und Migration“ an der Donau-Universität Krems.

Spaziergänger dürfen auf Freiluft-Sofa sitzen

Bis zum Ende des Projektes (22. Juni) möchte Berger unter der Brücke „Feldforschung“ betreiben und „Spaziergänger einladen, sich dazuzusetzen“. Erörtern will sie dabei Fragen wie: Was bedeutet Wohnen? Wie ist es, zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten den Elementen ausgesetzt zu sein?

Was kurios klingt, hat durchaus einen ernsten Hintergrund: Das Projekt basiert nämlich auf zwei Forschungsprojekten der Donau-Universität (Department für Migration und Globalisierung) mit Partnern aus Indien und Äthiopien, in denen es um die Frage geht: Wie können arme Bevölkerungsgruppen mit leistbarem Wohnraum versorgt werden? Diese Frage stelle sich keineswegs nur in Entwicklungsländern, betont Berger: „Auch in Österreich gibt es prekäres Wohnen.“

Erste Ergebnisse haben Studierende in Form einer kleinen Ausstellung aufbereitet, die am Mittwoch, 30. Mai, 18 Uhr, unter der Brücke eröffnet wird. Anschließend gibt es ein „bescheidenes Buffet“. Der Eintritt ist frei. Für die Anreise empfiehlt Berger, bei der Feuerwehr zu parken und zu Fuß zu gehen.

Die Ergebnisse der „Feldforschung“ sind auch in einem Blog nachzulesen: https://wohnmanagement.wordpress.com/