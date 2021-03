Die Nachricht, dass die Wachau ihre eigene Version des Brettspielklassikers DKT bekommt ( die NÖN berichtete ), verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Viele jung gebliebene Erwachsene taten in den sozialen Medien bereits die Absicht kund, die Weltkulturerbe-Variante von „Das kaufmännische Talent“ sofort kaufen zu wollen, sobald sie Ende April auf dem Markt ist.

Die knapp 30 Euro investieren will auch die Familie Grech aus Krems, bekannt als Betreiber des Hotels „Unter den Linden“. Und das, obwohl es in ihrem Haus bereits seit vier Jahren ein DKT Wachau gibt. Nicht etwa ein exklusives Vorab-Exemplar des von der Donau Tourismus GmbH in Auftrag gegebenen Spiels. Es war Timo Grech, der im zarten Alter von neun Jahren sein eigenes DKT gebastelt hat. „Ich habe mir damals gedacht, das wäre ein cooles Projekt für die Sommerferien“, erzählt der heutige Schüler des BRG Ringstraße.

In liebevoller Handarbeit hat der heute 13-Jährige die Orte Dürnstein, Weißenkirchen, Spitz, Melk, Mautern, Furth, Krems und Stein bemerkenswert originalgetreu und farbenfroh eingezeichnet. Dass bei den Straßennamen und Sehenswürdigkeiten der eine oder andere Rechtschreibfehler reingerutscht ist, stört nicht. Im Hause Grech genießt das Spiel Kultstatus. Seine Eltern wollte Timo schon vor vier Jahren überzeugen, das DKT Wachau auf den Markt zu bringen. Mama und Papa Grech waren damals allerdings nicht überzeugt. „Ich hätte gedacht, die Leute lachen uns sicher aus“, gesteht Andrea Grech-Alt, die von der Kreativität ihres Sohnemanns fasziniert ist.

Dass aus dem beeindruckenden Einzelstück kein Verkaufsschlager geworden ist, tut der DKT-Affinität der Familie Grech aber keinen Abbruch. Durch den Dauer-Lockdown für die Hotelbranche sei man viel öfter zum Spielen gekommen, erzählt Klaus Grech. Etwas Gutes hat Corona dann doch.