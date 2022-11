Krems: Dünn sein ist von Vorteil

Über ein Jahr lang kämpfte Otto Graf gegen die Poller vor seiner Fleischerei in der Göglstraße. Bürgermeister Reinhard Resch „drohte“ er in Gesprächen sogar mit dem Zusperren der Filiale. Inzwischen kam die Stadt dem Wunsch des Unternehmers zumindest teilweise nach und entfernte einige Pfeiler wieder. An selber Stelle ist nun eine Zone für „gewerbliche Ladetätigkeiten“ eingezeichnet, wie einem provisorisch aufgestellten Verkehrszeichen zu entnehmen ist.

Das Problem dabei: Die Markierung für die Ladezone ragt derart weit in den Gehsteig hinein, dass Fußgänger bei ordnungsgemäßem Abstellen eines Fahrzeuges nicht mehr ungehindert passieren können. „Da muss man sich sehr schmal machen oder gar die Fahrbahn benützen. Und wieder alles wegen des Stadtbusses“, ärgert sich ein NÖN-Leser. Hintergrund: Über Jahre illegal als Pkw-Abstellplätze genutzte Flächen in der Innenstadt waren wegen der Anschaffung eines breiteren Stadtbus-Modells 2021 baulich aufgelassen worden, etwa durch Poller.

Otto Graf nimmt es gelassen: „Ich bin mit der Ladezone sehr zufrieden. Nur das, was da eingezeichnet wurde, ist nicht recht positiv.“

