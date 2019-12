Die Post bringt allen was, im Falle eines Kremsers sind es aber vor allem schriftliche Benachrichtigungen statt der ersehnten Packerl aus dem Personalshop.

„Postler ist offensichtlich zu bequem, um anzuläuten oder zu klopfen“

Den Pensionisten, der als Lieferadresse immer die Anschrift seiner Mutter angibt – sie sei im Gegensatz zu ihm immer zu Hause – ärgert das immens: „Der Briefkasten ist drei Meter von der Eingangstüre entfernt. Der Postler ist aber offensichtlich zu bequem, um anzuläuten oder zu klopfen.“

Schönthaller

Zwei Jahre ziehe sich diese Situation nun schon, sagt der Mann, der früher selbst Postbeamter war. Von allen seinen Bestellungen sei in dieser Zeit lediglich ein Packerl direkt bei der Haustüre abgeliefert worden. Der Rest landete in einer Sammelstelle – zuletzt am 29. November. Eine ganz andere Version der Geschichte erzählt die Post. Die Wohnung sei nur schwer zugänglich.

„Es gibt dort keine Klingel. Unsere Leute müssen über das Nachbarhaus in den Innenhof und dann in den Innenhof der betreffenden Hausnummer. Und bei der Tür funktioniert die Klingel nicht“, erklärt Post-Sprecher Michael Homola. Wenn es die Zulieferer bis dorthin geschafft haben, sei immer angeklopft worden.