Krems: Brachte Storch „Albert“ vor 17 Jahren den kleinen Moritz mit?

Seit 17 Jahren ist Storch „Albert“ im Winter Gast im Kremser Stadtteil Weinzierl. Er verzichtet auf seine Reise in den Süden und wird von Bewohnern der Stadt gefüttert.

Warum so sicher ist, in welchem Jahr er erstmals auftauchte? Günther Schwaiger, der mit Gattin Elfriede in der Klomserstraße wohnt und auf deren Dach sich Albert oft niederlässt, kann sich erinnern.

„Meine Tochter Christina war mit unserem Enkelsohn Moritz hochschwanger und bei uns zu Hause“, so der Kremser. „Am Abend des 25. November 2005 hat eine Nachbarin geläutet und ganz aufgeregt mitgeteilt: ,Auf eurem Haus sitzt ein Storch!‘“ Nur zehn Stunden später kam Enkelsohn Moritz Schwaiger auf die Welt.

Kein Wunder, dass bei den Schwaigers seither oft gewitzelt wird: „Bringt vielleicht doch der Storch die Kinder?“ Vielleicht hat ja Albert gleich bei seiner ersten Krems-Reise Moritz mitgebracht …

