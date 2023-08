Hunderte Sonnenblumen direkt vom Feld gestohlen

Auf einem Sonnenblumenfeld stehen von etwa 400 Pflanzen nur mehr die Stängel. Jedenfalls müssen die Diebe die Location genau ausgekundschaftet haben: schwer einsehbar, ein Feld voller eher kleinerer Blumen in voller Blüte (die Pflanzen auf dem Nebenfeld beispielsweise blühen gerade jetzt erst).

Rund 400 Pflanzen abgeschnitten

„Es ist nicht zu glauben, was heutzutage alles gestohlen wird!“ Mit Kopfschütteln und Ärger reagierte die Familie Gruber, als sie vergangene Woche eines ihrer Sonnenblumenfelder mit einem Wildzaun versah: Auf dem Acker an einem Südhang hinter Mittelberg, ziemlich abgelegen und von der Straße nicht einsehbar, fehlten an die 400 Pflanzen. Sie waren anscheinend ganz einfach abgeschnitten worden, an mehreren Stellen stehen jetzt nur mehr etwa halbmeterhohe Stängel.

Rätselraten um das „Rundherum“

Passiert musste der Diebstahl allerdings schon vor etwa zwei Wochen sein. „Die Sonnenblumen standen damals in voller Blüte, die dürfte jemand gebraucht haben“, können Verena und Matthias Gruber nur Mutmaßungen anstellen: Hat sich da jemand eine kostenlose Deko für ein größeres Festl besorgt? Oder wurden die Pflanzen irgendwo verkauft? Wie wurde der Transport in dem eher unwegsamen Gelände organisiert?

Jedenfalls müssen die Diebe die Location genau ausgekundschaftet haben: schwer einsehbar, ein Feld voller eher kleinerer Blumen in voller Blüte (die Pflanzen auf dem Nebenfeld beispielsweise blühen gerade jetzt erst).