Rotkreuz-Ortsstelle Gföhl sucht dringend Verstärkung

Personalengpässe gibt es aktuell nicht nur in vielen Bereichen der Wirtschaft - auch das Vereinswesen und ehrenamtliche Einsatzorganisationen sind davon zum Teil betroffen. Trotz Mehrfachdiensten und dem großen Engagement vieler Rotkreuz-Mitglieder kann der in Gföhl stationierte Rettungstransportwagen nicht mehr rund um die Uhr in den Dienst gestellt werden.

Zunehmender gesellschaftlicher Egoismus wird für Gemeinwohl zum Problem

Bereits seit der Corona-Pandemie ist festzustellen, dass die Bereitschaft der Gesellschaft für den ehrenamtlichen Rettungsdienst zunehmend schwindet. „Persönliche Flexibilität und die individuelle Freizeitgestaltung stehen oft mit dem Gemeinwohl und dem Ehrenamt im Konflikt“, so Ortsstellenleiter Daniel Simlinger. Auch das Verständnis mancher Arbeitgeber gegenüber dem Engagement der Mitarbeiter für ehrenamtlich Einsatzorganisationen schwinde.

Dringender Appell um Mithilfe, um Erstversorgung zu gewährleisten

Um die medizinische Erstversorgung in der Region Gföhl sicherzustellen, ruft Simlinger eindringlich um Mithilfe auf. „Ein Einsatzwagen aus Krems ist nach Gföhl 20 Minuten unterwegs, wenn die Ortsstelle in Gföhl unbesetzt ist - und wir alle wissen, wie lange schon fünf Minuten bei einem Notfall sein können“, macht Simlinger klar.

Sanitäterkurs startet im März 2024

Die Rotkreuz-Bezirksstelle Krems organisiert gemeinsam mit der Ortsstelle Gföhl einen berufsbegleitenden Rettungssanitäterkurs für ehrenamtliche Mitarbeiter. Dieser startet ab März 2024 und wird in Online- und Präsenztrainings in Gföhl und Krems abgehalten werden. „Wenn DU interessiert bist, die Zukunft der Ortsstelle Gföhl mitzugestalten und Leben zu retten, dann melde dich! Gemeinsam erreichen wir mehr“, so Simlinger.

Anmeldungen bereits möglich

Die Anmeldung zum Sanitäterkurs, der 124 Stunden theoretische Ausbildung und 160 Stunden Praxis umfassen wird, ist ab sofort möglich. Voraussetzung ist die gesundheitliche Eignung und das vollendete 17. Lebensjahr zum Kursbeginn. Fragen und Anmeldung unter 059144/75055 oder per Mail an daniel.simlinger@n.roteskreuz.at .