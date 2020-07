Einen "lustigen Leseabend" unter dem Motto "Lesen - Lachen - Leberkäs" hatte die Theatergruppe den Besuchern versprochen. Das Versprechen wurde eindrucksvoll gehalten.

Leberkässemmeln zur Stärkung

Die Gäste, die - dem Motto entsprechend - mit warmen Leberkäs-Semmeln empfangen wurden, unterhielten sich vom ersten Beitrag an köstlich und erlebten eine Vielfalt an Texten von Wilhelm Busch bis zu zeitgenössischen Autoren, die nicht nur vorgelesen, sondern häufig auch Sketches gleich oder in Doppelconférencen äußerst lebendig vorgetragen wurden.

Auch für Kinder unterhaltsam

Dass auch für die Kinder was dabei war, zeigte gleich der erste, von Ines Steiner großartig interpretierte Beitrag einer Geschichte aus dem Buch "Kleines Muffelmonster granz groß" (Julia Böhme). Ausflüge zu Bademeistern, zu Karl Valentin und Liesl Karlstadt sowie in ein Altersheim der Zukunft folgten ebenso wie ein witziges kurzes "Schein-Interview", zu dem Edith Bijak-Reitinger Bürgermeister Heinrich Brustbauer auf die Bühne holte.

Hommage an Ernst Schandl

Für den klingenden Abschluss samt Einladung zum Mitsingen (die vom Publikum begeistert angenommen wurde) sorgten Doris Bogner (Sopran) und Nadiya Khaverko (Alt), die von Anton Gansberger am Keyboard begleitet wurden. Die Wachauerlieder, die dabei erklangen, waren eine Hommage an den heimischen Komponisten und Kirchenmusiker Ernst Schandl (1920 - 1997), der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Bürgermeister-Wein kredenzt

Wer trotz des kühlen Abends noch aushielt, wurde nicht nur mit den Leberkäs-Semmeln gestärkt, sondern bekam neben Hollundersaft auch Wein aus dem Keller des Bürgermeisters kredenzt. Dessen scherzhafter Kommentar: "Den hätte ich zu Hause auch bekommen!" Bestens unterhielten sich weiters in der großen Gästeschar auch Pfarrer Pater Clemens Reischl und Stadtrat Friedrich Hutter.

800 Euro für Rotes Kreuz Krems

Die große Zufriedenheit des Publikums, das in erfreulicher großer Zahl erschienen war, zeigte sich auch an der Spendensumme, die der Bezirksstelle Krems des Roten Kreuzes zufließt. Bezirksstellenleiter Johann Paul Brunner - seine Frau, ORF-Lady Birgit Brunner machen routiniert den Mundschenk - konnte gemeinsam mit Schriftführerin Eveline Gruber den Erlös von 800 Euro mit nach Hause nehmen.

Die Mitwirkenden des Abends:

Leserinnen und Leser:

Gerhard Grabner, Manfred Tüchler, Helmut Strasser, Rudi Jilka, Jan Görlich, Gaetan Auffret, Tina Weiss, Ines Starkl, Elisabeth Jilka, Danja Minoritsch, Edith Bijak-Reitinger, Ingrid Fürlinger, Martha Reder

Musiker:

Doris Bogner, Nadiya Khaverko, Anton Gansberger

... und viele fleißige Helfer

wie die emsigen Leberkässemmel-Kellnerinnen sowie Tontechniker Markus Friedrich, der ebenfalls unentgeltlich agierte.