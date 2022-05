Initiative für Umfahrung in Rastenfeld

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Sie bleibt heiß diskutiert: die Landesstraße B 37. Das Land NÖ investiert seit Jahren in diese Hauptverkehrsachse. Obwohl der Abschnitt zwischen Krems und Lengenfeld bereits auf einen guten Zustand gebracht wurde, blieben weiter nördlich ab dem Gföhler Berg viele Ausbauwünsche unerfüllt, so auch in Rastenfeld.

Dort sind heuer die Arbeiten für den Ausbau der Kreuzung beim Betriebsgebiet und eine Spurzulegung angelaufen. Trotz dieser gesetzten Schritte werden wieder Stimmen für den Bau einer Umfahrung laut. Alt-Gemeinderat Walter Zulehner (ÖVP) macht auf die Situation aufmerksam: „Der Lärm der rund 8.000 Fahrzeuge, die durch Rastenfeld und Peygarten rollen, ist unerträglich – auch in der Nacht.“

So könnte die Umfahrung Rastenfeld der Initiative von Walter Zulehner nach aussehen: Mit einem Verbindungsstück zwischen Brugg und Friedersbach würde Peygarten entlastet und der CO2-Ausstoß schwerer Lkw durch die Tal- und Bergfahrt zum Kraftwerk Ottenstein verringert werden. Foto: Karte: Google maps; Grafk: Prisching

Dass der Lärm in manchen Ortsteilen zugenommen haben kann, bestätigt Bürgermeister Gerhard Wandl (ÖVP): „Durch den Borkenkäfer mussten einige Waldstücke zwischen der B 37, der B 38 und den Wohngebieten gerodet werden, die bisher einiges an Lärm absorbiert haben. Es wird zehn bis 15 Jahre dauern, bis diese nachgewachsen sind.“ Dennoch verweist er auf Lärmmessungen aus der Vergangenheit, die unter den Grenzwerten lagen. „Ich sehe eine Umfahrung zwiegespalten: Einerseits würde sie eine Entlastung der Bevölkerung bringen, andererseits wäre sie aber auch ein Nachteil für die örtlichen Betriebe“, so der Bürgermeister.

Wunsch nach Baustellen

Walter Zulehner unterstreicht die Idee für die Umfahrung auch damit, die Feinstaubbelastung zu senken – vor allem für den Kindergarten, der sehr nahe an der viel befahrenen Kreuzung zwischen Rastenfeld und Peygarten liegt.

Gerhard Fichtinger, Pressereferent des NÖ Straßendienstes, bestätigt, dass an einer Lösung für die Kreuzung der B 37 mit der B 38 in Rastenfeld gearbeitet wird: „Dies aber auch deshalb, da eine Umfahrung aufgrund der Topografie, Natur- und Umweltgründen bei den vorhandenen Verkehrsmengen unverhältnismäßig wäre.“ Durch Peygarten rollen täglich rund 3.000 Fahrzeuge. „Mit der Niveaufreimachung wird es auch für Fußgänger und Radfahrer wesentliche Verbesserungen geben“, so Fichtinger. Zu Lärm und Feinstaub hält er fest: „Im Zuge des Kreuzungsumbaus sind sämtliche Grenzwerte einzuhalten und wenn notwendig Maßnahmen zu setzen.“ Der Baubeginn ist in vier bis fünf Jahren vorgesehen.

