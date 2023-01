Bedenken wegen Gefahrstoffen: Straßer wegen Deponie besorgt

Werbung

Nordöstlich von Straß, an der Straße in Richtung Hohenwarth, liegt die „alte Schauerhuber-Schottergrube“. Dort wird scheinbar wieder gearbeitet, was eine Reihe von Straßer Bürgern beunruhigt: Was kommt dort? Ist eine Umweltbeeinträchtigung zu erwarten? Immerhin befinden sich rund um das Areal Wälder, Äcker und Weingärten.

Die Gemeinde bestätigt auf Anfrage der NÖN, dass vor etwa einem Jahr seitens des Besitzers ein Ansuchen an das Land Niederösterreich gestellt wurde, in der vor Jahren stillgelegten Grube ein „Abfall-Zwischenlager mit Sortieranlage für Bauschutt“ betreiben zu dürfen – eine sogenannte Baurestmassendeponie. „Von einer Genehmigung ist mir noch nichts bekannt“, berichtet Bürgermeister Martin Leuthner, „diese wird aber vermutlich erteilt werden!“

Geplant ist nach Leuthner, dass der Bauschutt hier angeliefert und in einer noch zu errichtenden Stahlgerüsthalle in seine Bestandteile getrennt wird. Der Bauschutt wird also „sortenrein“ gemacht und teils gelagert und teils wiederverwertet. Befürchtungen der Straßer nach Umweltbeeinträchtigungen versucht der Bürgermeister zu zerstreuen: „Sind Schadstoffe im Bauschutt, werden diese aussortiert und in Sondermülldeponien gebracht!“

Eine wesentliche Steigerung des LKW-Verkehrs erwartet Bürgermeister Leuthner nicht: „Es wird hier mit zehn bis zwölf Transporten täglich gerechnet, die zudem nicht alle durch den Ort Straß führen werden.“ Die Frage, warum die Gemeinde nichts gegen die geplante Deponie unternommen hat, weist Leuthner zurück: Das Ansuchen wurde direkt ans Land NÖ gestellt und zudem sei die Trennung, Lagerung und Wiederverwertung von Bauschutt notwendig. „Da ist es gut, wenn das außerhalb von Ortschaften geschieht und auch im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen ist.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.