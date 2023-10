Vorsorge gegen Steinschläge

Steinschläge sind im Nahbereich von felsdurchsetzten Hängen für Gebäude und Verkehrswege immer eine potenzielle Gefahr. So wurde erst vor kurzer Zeit in Untermeisling ein gefährdeter Hang entsprechend gesichert.

Gefährdungen bestehen in der Wachau und im Kremstal

Im Bezirk Krems sind nicht nur die steilen Hänge in der Wachau besonders gefährdet für Steinschläge, sondern auch die schroffen, exponierten Felspartien im Kremstal und die steilen Böschungen südlich der Donau im Dunkelsteiner Wald. So hat das Land Niederösterreich von der Wildbachverbauung in den Steinschlag- und Erosionsschutz in den vergangenen Jahren rund 23 Millionen Euro investiert. Landesweit wurden dadurch rund 150 Schutzprojekte umgesetzt, um angrenzende Straßen oder Gebäude im Nahfeld der Hänge vor herabstürzenden Steinen zu schützen.

Erst kürzlich eine Straße in Mautern gesichert

Im Bezirk Krems waren es etwa im Mauternbachtal in der Gemeinde Mautern Steine, die aus einer Böschung oberhalb eines Wohnhauses ausgebrochen sind. Hier wurde ein stabiler, der Gefahrensituation angepasster Zaun eingebaut, um die Gebäude und die Maria Langegger Landesstraße nachhaltig vor Steinschlägen zu schützen. Diese Arbeiten wurden erst vor ganz kurzer Zeit fertig gestellt.

Felssturz in Untermeisling

In Untermeisling kam es nördlich des Feuerwehrhauses zu einigen Abgängen loser Felsen auf den Parkplatz, der deswegen gesperrt werden musste. Daraufhin wurde von der Wildbachverbauung gemeinsam mit der Stadtgemeinde Gföhl ein Schutzkonzept für den brüchigen Felskopf erstellt und vor kurzem auch umgesetzt.