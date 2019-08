Einen Rekord kann das AMS Krems bei der Bilanz über den Monat Juli ziehen. Mit – 10,7 % bei den Arbeitslosenzahlen ist die Servicestelle die einzige in ganz NÖ, die einen zweistelligen Rückgang melden kann. Ende Juli waren bei uns 2.142 Menschen ohne Job – davon 1.797 arbeitslos und 345 in Schulungen. Dies entspricht einer Quote von 5,0 % und ist der niedrigste Wert seit zehn Jahren.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in unserem Bezirk diese günstigen Rahmenbedingungen besonders gut zu nützen im Stande sind. Seit Februar 2019 haben wir in unseren Registern einen zweistelligen Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen“, zieht der Kremser AMS-Chef Erwin Kirschenhofer erfreut Bilanz. „Vermittlungsaktivitäten haben bei uns oberste Priorität: So konnten unsere BeraterInnen unseren KundInnen im ersten Halbjahr mit rund 9.600 Vermittlungsvorschlägen um 1.900 mehr als im Vorjahr machen und so viele neue Zugangschancen zum Arbeitsmarkt eröffnen.“

Reha-Bereich: Erfolg für Anstrengungen

Weitere erfreuliche Daten sind der deutliche Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit um 19 % (entspricht 39 Personen), eine weitere Entspannung bei den Langzeitarbeitslosen (– 18,4 % oder – 87) sowie ein deutliches Plus an gemeldeten offenen Stellen (+ 106 oder 18,7 %).

Leider steigt im Landes-Durchschnitt in einigen Bereichen die Zahl der Arbeitslosen bereits wieder. Insbesondere ist dies bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen (+ 7,1 %) der Fall. In Krems ist auch in diesem Segment ein Rückgang der Zahl der Betroffenen feststellbar: – 9,1 %!

„Wir haben für den Rehabilitations-Bereich einen eigenen Schalter eingerichtet und verfügen mit Gabriele Traxler und Michael Zahrl über zwei Berater, die einen super Job machen. Sie verstehen es beide, in diesem sensiblen Bereich, menschliche Wärme mit Effektivität sehr gut zu verknüpfen,“ streut Kirschenhofer seinen erfolgreichen Reha-Beratern Rosen.