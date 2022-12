Langenloiser Bau-Duo mit musikalischen Ambitionen

Ein neuer Wind weht in der Landesberufsschule Bau: Ganz offiziell seit 1. November fungieren nun Rainer Leitgöb als Direktor und Andreas Zimmerl als sein Stellvertreter.

Die beiden Waldviertler – Leitgöb (40) stammt aus Zogelsdorf, Zimmerl (47) wohnt in Langau – kommen aus der Baubranche, sind seit 14 bzw. zehn Jahren im Schuldienst tätig. Und sie teilen sich die Aufgaben in der Berufsschule: Leitgöb vertritt die Schule nach außen hin, ist für das Wirtschaftliche und die Kommunikation mit der Bildungsdirektion zuständig, Zimmerl sorgt für das Administrative (Stunden- und Lehrpläne ...). Immerhin sind die beiden Chefs von 48 Pädagogen (davon ist etwa ein Viertel weiblich), zehn Bediensteten und insgesamt etwa 1.400 Lehrlingen pro Schuljahr, dazu kommen noch etwa 20 Mitarbeiter im Schülerwohnheim.

Helfen statt strafen

13 Lehrberufe, eine „bunte Mischung“, wie es Leitgöb beschreibt, werden in der Landesberufsschule unterrichtet, darunter beispielsweise auch Gleisbau als einzige Schule in Österreich, auch die Floristen-Lehrlinge erhalten ihre Ausbildung in Langenlois. Etwa 15 bis 20 Jahre alt sind die Lehrlinge, aber es gibt auch immer wieder Quereinsteiger, die sich spät für einen neuen Beruf entscheiden – der derzeit älteste Lehrling an der Schule ist 48, erzählt Zimmerl.

Der Unterricht an der Berufsschule sei schon „eine Herausforderung, um die Jugendlichen auf ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten und bestmöglich zu fördern“, berichtet Leitgöb. Probleme können da immer wieder mal auftreten – die will das Führungsduo unter dem Motto „helfen statt strafen“ lösen. Das Freizeitangebot für die Jugendlichen ist umfangreich, reicht von Tischtennis über Billard und Tischfußball bis hin zur Kraftkammer und zu einem Fitnessraum.

Wenn Leitgöb Zeit für Freizeit bleibt, widmet er sich seinem Hobby: Er ist Hornist bei der Musikkapelle Burgschleinitz-Kühnring. Die Liebe zur Musik hat auch Zimmerl im Blut: Als Trompeter in vielen Ensembles aktiv, war er auch schon Alleinunterhalter, springt des Öfteren für den ORF als Techniker ein und bemüht sich immer wieder, eine Schulkapelle ins Leben zu rufen.

