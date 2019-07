Der Verteidiger des zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Heurigenwirtes aus Spitz hat laut Landesgericht Krems um Verlängerung der Äußerungsfrist ersucht.

Diese Fristverlängerung sei bewilligt worden, teilte Gerichtssprecher Ferdinand Schuster am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das diesbezügliche Ersuchen war demnach am 20. Juni eingelangt. Die Äußerungsfrist läuft nunmehr bis 15. August.

Der Wiederaufnahmeantrag war im Oktober 2018 eingelangt. Der Verurteilte stützt sich auf zwei neue Gutachten, die sich mit der Strychnin-Menge im Hohlraum der vergifteten Praline beschäftigen. Um zu klären, ob tatsächlich neue Beweismittel vorliegen, richtete der Wiederaufnahmesenat 16 Fragen an den gerichtsmedizinischen Gutachter.

Die Beantwortung ist am 30. April bei Gericht eingelangt. Sie wurde dem Antragsteller zur Äußerung innerhalb einer Frist von sechs Wochen übermittelt, ehe die Verlängerung beantragt wurde. Letztlich wird ein aus drei Richtern bestehender Senat des Landesgerichtes Krems über die weitere Vorgangsweise beraten.

Wegen Mordversuchs an dem Lokalpolitiker war der Heurigenwirt in der Nacht auf den 21. Mai 2008 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Im März 2009 verwarf der OGH die Nichtigkeitsbeschwerde und die Berufung gegen das Strafausmaß. Der Berufung gegen die Strafhöhe des Staatsanwalts kam der OGH nach und erhöhte die zuerst verhängten 20 Jahre Haft auf eine lebenslange Freiheitsstrafe.