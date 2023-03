Kind (13) missbraucht: Zehn Jahre Haft für Vater

Über Monate habe er sich immer wieder an der damals 13-jährigen Tochter vergriffen, warf die Staatsanwältin dem dreifachen Familienvater aus dem Bezirk Krems die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Vergewaltigung sowie Nötigung und die Vergehen der Blutschande, Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses, Körperverletzung und der Besitz von pornografischen Kinderbildern vor.

„Nicht schuldig“, erklärte der Angeklagte zu den schweren Vorwürfen. Er gab lediglich den Verstoß gegen das Waffengesetz zu. Die gefunden Waffen vom verstorbenen Vater habe er am Dachboden verwahrt und vergessen, gestand er ein. Sonst habe er sich aber nichts zuschulden kommen lassen. Er habe seine Tochter weder geschlagen, genötigt, noch sexuell missbraucht, beteuerte er. Dass er ein strenger Vater sei, gab er unumwunden zu. Deshalb sei es auch immer wieder zu Problemen mit der rebellierenden jüngsten Tochter gekommen. Sie habe sich nicht an die Regeln gehalten, weder im Haushalt noch am Hof mitgeholfen, und da habe es eben Konsequenzen wie Handy- oder PC-Entzug gegeben. Er habe aber nie Gewalt angewendet, betonte er und sieht in der Anschuldigung des Kindes einen Racheakt: Sie wolle ihn, den ungeliebten strengen Vater loswerden und erhoffe sich ohne ihn ein einfacheres Leben, meinte er.

Nach der kontradiktorischen Vernehmung des Opfers, stand Aussage gegen Aussage. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit waren dann noch Gutachter am Wort, die über die Aussagefähigkeit des Kindes befanden. Die Expertisen gaben letztlich den Ausschlag für den Schöffensenat: Sie befanden die Unschuldsbeteuerungen des 51-Jährigen als reine Schutzbehauptung und sprachen den bislang unbescholtene Vater in allen Anklagepunkten für schuldig. Sie verurteilten ihn zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe. Weiters muss er an das traumatisierte Opfer 15.000 Euro für die erlittene Pein zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig - der 51-Jährige meldete Rechtsmittel an.

