Wegen der aktuellen Corona-Entwicklungen herrscht seit dem Wochenende in den Landeskliniken mit wenigen Ausnahmen (Kinder, Palliativpatienten) „Besuchsverbot“. Bevor es dazu kam, machte ein Angehöriger allerdings im Universitätsklinikum noch eine für ihn negative Erfahrung.

Beim Versuch, wie in den zehn Tagen zuvor, eine Angehörige seiner Frau (Alzheimer, Demenz, Parkinson) zu besuchen, wurde der Mann am 24. 10. an der Portierloge abgewiesen. Obwohl er zu Mittag noch auf der Homepage des Spitals nachgeschaut hatte, gab es die Besuchszeit (14 bis 16 Uhr) bei seiner Ankunft nicht mehr. „Der Portier hat gemeint, er könne uns keinen Zutritt gewähren“, erzählt der Mann, der zudem den „patzigen Ton“ des Portiers kritisiert. „Er hat gemeint, die Änderung sei seit mindestens zwei Wochen ,angeschlagen‘.“

Außer dem Beschwerdeführer wurden nach dessen Angabe am selben Tag noch weitere Besucher abgewiesen, darunter eine aus dem Bezirk Gänserndorf.

Seitens des Klinikums wird betont, dass man am 21. Oktober kurzfristig von Änderungen erfahren habe.

Änderung musste sehr kurzfristig erfolgen

Dass man „seit Wochen“ von der Neuregelung wusste, sei falsch („Es dürfte hier zu einem Missverständnis gekommen sein!“), man habe die neuen Zeiten aber auf der Homepage, auf Hinweisschildern (in A3-Größe) bei der Portierloge mitgeteilt und auf den Besucherkarten (auf denen sie ebenfalls aufgelistet waren) geändert.

„Speziell in den letzten Monaten bemerken wir, dass die Emotionalität der Besucher im Hinblick auf die coronabedingten Einschränkungen zunimmt“, wird seitens des Klinikums betont. „Für unsere Mitarbeiter ist dies neben der ohnehin monatelangen Ausnahmesituation eine zusätzliche Belastung.“ Die aktuelle Lage erfordere ein großes Maß an Flexibilität. „Wir versichern, dass wir unser Bestmögliches tun, um Patienten und Besuchern trotz oft kurzfristiger Änderungen alle notwendigen Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.“