Landjugend-Marathon Platz bei Brückenwaage am Zöbinger Kogelbergweg wurde erneuert

Lesezeit: 2 Min GS Gertrude Schopf

Das Team der Landjugend Zöbing auf der Brückenwaage: Kathrin Hahn, Michaela Huber, Anna Öhlzelt, Stephanie Lager (vorne), Raphael Eckharter, Raphael Jager, Anna Spielauer, Leiter-Stellvertreterin Lena Schierer, Christian Kohl, Martin Öhlzelt, Leiterin Sophie Röglsperger, Obmann Thomas Öhlzelt. Foto: privat

D er Platz bei der Brückenwaage am Kogelbergweg sollte zu einem Kommunikations-Treffpunkt umgestaltet werden – und das in 42 Stunden: So lautete die Vorgabe für den Projektmarathon der Zöbinger Landjugend.