Region Krems: Heiße Phase des Wahlkampfes beginnt

45.576 Bewohner von Stadt und Bezirk Krems sind am 29. Jänner für die Wahlen zum NÖ Landtag stimmberechtigt. Diesen stellen sich im Bezirk Krems diesmal sechs Parteien: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS und MFG.

ÖVP

Im Wahlkreis Krems kandidieren auf den ersten beiden Plätzen der ÖVP-Liste mit Josef Edlinger ein bereits erfahrener Landtagsabgeordneter sowie mit Doris Berger-Grabner eine amtierende Bundesrätin.

Edlinger betont seine landespolitische Erfahrung und fordert für Krems vor allem den Ausbau einer zeitgemäßen Infrastruktur – vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs über Hochwasserschutz bis zum Bildungsangebot. Den ländlichen Raum möchte er mit dem Vorantreiben des Ausbaus des Glasfasernetzes attraktivieren. „Außerdem muss unser Gesundheitssystem, mit Universitätsklinikum und niedergelassenen Allgemeinmedizinern und Fachärzten, erhalten und ausgebaut werden.“

Der Landwirt hat sich ein klares Ziel gesetzt: „Wieder in den Landtag einziehen zu dürfen, um weiterhin für den Bezirk und die Menschen arbeiten zu können.“

Berger-Grabner fasst ihre Vision für den Bezirk Krems in drei Punkten zusammen: Erstens den Bildungsstandort Krems stärken: „Ich bin seit 20 Jahren im Bildungswesen tätig, und für Krems ist gerade dieser Aspekt ganz besonders wichtig.“ Zweitens sollen durch Betriebsansiedlungen vor allem Zukunftsarbeitsplätze geschaffen werden. Und als dritten Punkt sieht Berger-Grabner die dringende Schaffung besser leistbaren Wohnraumes in Krems. „Wohnungen haben wir ja genug, aber es geht darum, dass die Menschen diese auch bezahlen können.“

SPÖ

Für „frischen Wind im Bezirk Krems“ möchte der 30-jährige SPÖ-Spitzenkandidat Christian Schuh sorgen. „In Krems muss dringend mehr Geld für Gesundheitswesen und Pflege in die Hand genommen werden.“ Konkret fordert der Bezirksvorsitzende der SPÖ Investitionen in das Kremser Universitätsklinikum sowie den Ausbau der Pflegeplätze: „Vonseiten des Landes gibt es im gesamten Bezirk nur 104 Betten – und die nur in Mautern. Hier gibt es wahnsinnigen Aufholbedarf!“ Eine Möglichkeit wären seiner Ansicht nach etwa „mehr lokale und auch kleinere Pflegeeinrichtungen“.

Auch die Mobilität ist dem Langenloiser Politiker ein besonders wichtiges Anliegen: „Die Verbindungen nach Wien und St. Pölten müssen ausgebaut, die Wachaubahn reaktiviert werden.“

FPÖ

Für die Freiheitlichen zieht der 34-jährige David Falböck ins Rennen. Der Langenloiser Stadtrat will in erster Linie den Bewohnern zuhören: „Unser Bezirk ist extrem groß, und es gibt extrem unterschiedliche lokale Interessen.“ Politisch nicht einfach so stehen lassen möchte Falböck die wiederholte „Auszeichnung“ des Bezirkes Krems als einkommensschwächste Region in Niederösterreich. „Da gilt es, Experten ins Boot zu holen und nachzuforschen, woran das liegt und welche Hebel hier betätigt werden können.“

Grüne

Für die grünen Themen bei dieser Wahl setzt sich Markus Schwarz ein: Mobilitätswende, ein Ende der Bodenversiegelung und der Kampf gegen den Klimawandel sind Themen, die selbst in den kleinsten politischen Einheiten, von Gemeinden und Bezirken mitgetragen und mitgestaltet werden. „Da braucht es viel Mut und neue Ideen“, so der Kremser.

MFG

Erstmals bei der Wahl tritt die aus der Corona-Krise entstandene Partei „Menschen – Freiheit – Grundrechte“ an. Als Spitzenkandidat fordert Jochen Haslinger vor allem die Abschaffung aller verbliebenen Corona-Maßnahmen. „Außerdem müssen die Kollateralschäden der letzten Jahre konsequent aufgearbeitet und veröffentlicht werden. Dies betrifft Seniorenheime, Spitäler, ärztliche Versorgung, Schulen und Kindergärten. Das geht bis hin zu sozialen Folgewirkungen.“

NEOS

Der Kremser NIK-Gemeinderat Robert Simlinger (früher Liste ProKS) ist Spitzenkandidat der NEOS für den Wahlkreis Krems. Zentrales Thema Simlingers ist die Gesundheitsversorgung. Er fordert den vom Land schon lange versprochenen „raschen Ausbau des Klinikums Krems statt einer Übergangslösung mit teurer Sanierung“. Für die NÖN war Simlinger bis Redaktionsschluss nicht persönlich erreichbar.

