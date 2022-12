Stratzinger "Fanny": Tausendfach älter als das Land NÖ

Foto: NOEN

Der 23. September 1988 ist in die Stratzinger Geschichte eingegangen: An diesem Tag wurde auf einer Baustelle für einen Wasser-Hochbehälter eine Venusfigur aus grünem Schiefer gefunden. Die Sensation: Diese Figur ist rund 36.000 Jahre alt!

1985 wurde mit den Bauarbeiten für einen Wasser-Hochbehälter begonnen. Dabei wurden altsteinzeitliche Fundschichten angegraben und Knochen und Steingeräte zutage gefördert. Johannes-Wolfgang Neugebauer von der Abteilung für Bodendenkmale des Bundesdenkmalamtes erkannte sehr rasch die Bedeutung der Funde. Im September und Oktober 1985 führte er die ersten Rettungsgrabungen durch. Leiterin der weiteren Ausgrabung des Fundplatzes war dann ab 1986 die Wiener Prähistorikerin Christine Neugebauer-Maresch. Sie war es, die im September 1988 den großartigen Fund freilegte. Und sie wohnt jetzt in Stratzing.

Die „Fanny vom Galgenberg“, die 1988 in Stratzing ausgegraben wurde. Foto: A. Schumacher, Wien

„Es waren die letzten Grabungstage“, erinnert sich Christine Neugebauer-Maresch. „Wir hatten bereits eine beträchtliche Menge an Funden getätigt und wollten die Arbeiten eigentlich schon beenden. Da tauchten – Stück für Stück – Teile einer aus Amphibolitschiefer geschnitzten Figur auf. Details ließen auf eine weibliche Gestalt schließen, die in Bewegung dargestellt war.“

Wären die Bruchstücke als Einzelstücke ausgeackert worden, dann hätten diese, so die Historikerin weiter, wohl keinen großen Wert dargestellt. Man hätte sich wohl auch keine Gedanken über das Alter gemacht. So aber reiht sie sich in die raren ältesten Darstellungen des Homo sapiens ein. Als steinerne Plastik ist die „Fanny vom Galgenberg, wie sie mittlerweile genannt wird, sogar die älteste weltweit. Im kommenden Jahr soll dann auch der Eiszeit-Weg über die Fundstelle wieder offiziell eröffnet werden.

