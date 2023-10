Langenlois 17-Jähriger lenkte Pkw zu schnell, ohne Führerschein & unter Drogen

Foto: StunningArt, Shutterstock.com

Z u schnell, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist am Sonntag ein 17-Jähriger aus Krems am Steuer eines Pkw unterwegs gewesen. Er wurde bei Lasermessungen in Langenlois (Bezirk Krems) aus dem Verkehr gezogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.