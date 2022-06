3.000 Euro für „Hilfe im eigenen Land“ – trotz Konzertabsage!

Bei diesem Adventkonzert wollte der Vorarlberger wieder sein karitatives Engagement unter Beweis stellen. Doch die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung – der Charity-Event musste kurzerhand abgesagt werden.

Die vielen Sponsoren sind aber übereingekommen, ihren zugesagten Beitrag auch ohne Aufführung dem Verein „Hilfe im eigenen Land“ zu spenden, um so Mitmenschen in Not zu helfen. Vor Kurzem bekamen so Schirmherrin Sissi Pröll, Landesleiterin Margit Straßhofer und Bundesleiterin Elfriede Straßhofer in Langenlois einen Scheck über 3.000 Euro überreicht.

Die Sponsoren sind sich einig: „Mit diesem Beitrag wird Menschen in unserem Land geholfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.“

