Wie hat der Holzplatz vor 100 Jahren ausgesehen? Wo war der erste Tennisplatz in Langenlois? Welche Brautkleider trug man in den zwanziger Jahren? Bilder dazu sind in der Topothek Langenlois (https://langenlois.topothek.at) abrufbar. Über 4.000 Fotos sind mittlerweile digitalisiert. Die Online-Bilderdatenbank wächst ständig und zeigt Momentaufnahmen der Langenloiser Alltagsgeschichte.

„Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf dem Thema Tourismus“, ist Topothekarin Dorli Demal auf der Suche nach Fotos und Dokumenten, die vom Fremdenverkehr, von der Gastronomie, von den Heurigen, Kaffeehäusern und Hotels, von Weintagen, Umzügen, Festen, Bällen, Weintaufen, Konzerten, Märkten, von Sportveranstaltungen und Modeschauen ... erzählen.

Infos: 0664/1415409 oder dorli.demal@aon.at