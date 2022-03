Anna Grillmaier leitet die Kulturabteilung

Seit 2013 besteht in der Stadt eine eigene Kulturabteilung, die seit Beginn an Robert Stadler, ehemaliger Stadtamtsdirektor, als Geschäftsführer leitet.

Mit März trat er nun in den Ruhestand und legte die Kultur-GesmbH in jüngere Hände: Anna-Maria Grillmaier übernahm die Geschäftsführung. Die 26-jährige Winzertochter aus der Oberen Stadt ist in ihre Aufgabe hineingewachsen.

Jung, aber schon ein "alter Hase"

Ein besonderes Anliegen ist es, wieder vermehrt Veranstaltungen für die Jugend anzubieten. Anna-maria Grillmaier Geschäftsführerin Kultur Langenlois

2015 hat sie als Kultur-Praktikantin angefangen, kam dann bald ins Kulturbüro in der Rathausstraße, hat daneben ihr Studium (Bachelor International Wine Business, Master Marketing and Sales, IMC-Fachhochschule Krems) absolviert. Seit 2018 war sie für die Bereiche Marketing & Sales sowie für das Veranstaltungsmanagement zuständig, 2021 wurde ihr die Prokura erteilt. Seit Jahren zeichnet sie damit für die erfolgreiche Umsetzung vieler Events mitverantwortlich.

Zuhause im Weingut „helfe ich nur im Hintergrund mit“, sagt sie zwar – vertritt das Weingut aber unter anderem auf Messen und produziert auch „ein paar eigene Weine“ gemeinsam mit Schwester Julia und auch mit Nachbarin Christina Hugl.

Stadler hat sich während seiner Kulturtätigkeit in den vergangenen Jahren stets bemüht, den Operettenstandort Langenlois langfristig abzusichern und die Operette als Hauptattraktion im kulturellen Bereich weiter auszubauen. Auch das Kulturbüro in der Rathausstraße hat er als Anlaufstelle für die lokale Veranstaltungsorganisation etabliert.

Die Voraussetzungen, die er geschaffen hat, möchte Grillmaier weiterentwickeln, um die belebte Langenloiser Kulturszene zu bewahren. „Solange beim Publikum Interesse an diesem Angebot gegeben ist, möchte ich die Operette in Haindorf und das Ritter-Rost-Kindermusical in den Kittenberger Erlebnisgärten fortführen“, kann sie auf jährlich steigende Besucherzahlen bei beiden Veranstaltungen zählen. „Kultur in Langenloiser Höfen“ und der „Lan genloiser Herbst“ sollen in ihren Programmpunkten noch abwechslungsreicher gestaltet werden. Nicht nur Wein und Gärten sollen ein Besucher-Anreiz sein, sondern auch der bunte Mix an hochwertigen Veranstaltungen. Ein besonderes Anliegen ist es ihr, „wieder vermehrt Veranstaltungen für die Jugend anzubieten“. Und auch die Zusammenarbeit mit Stadtgemeinde und Ursin Haus soll intensiviert werden.

Neuer Name und neues Gremium

Robert Stadler bleibt jedenfalls der Kultur erhalten: Er hat die Obmannschaft des Vereins Kultur Langenlois (früher: Verein Schlossfestspiele) von Gerhard Lahofer (Landesinnung Bau) übernommen und wird damit die Operette weiterhin mitbetreuen, sein Netzwerk nutzen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sein Stellvertreter ist Vizebürgermeister Leopold Groiß, mit dabei sind auch Kultur-Stadträtin Sonja Fragner als Schriftführerin (Stellvertreter: Erhard Watzinger von der NÖ Bauinnung) sowie Andreas Mokesch und Bürgermeister Harald Leopold als Kassiere.

Weiters wurde ein beratendes Gremium gebildet, das sich aus „Mitgestaltern der Langenloiser Kulturszene“ zusammensetzt (mit den Bankdirektoren Hannes Rauscher und Martin Müllauer, Tourismus-Chef Wolfgang Schwarz, Wolfgang Kühn, Matthias Fürpaß, Gerald Eder ...), um das Kulturgeschehen in der Stadt noch besser vernetzen zu können.

