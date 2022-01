Auf den Bergen zuhause: „Sport ist mein Leben“

Ein Sport-Urgestein, in vielen Sportarten zuhause und auch mit 82 noch fit und aktiv ist Georg Derndorfer, Mitglied des Union Radclubs Langenlois (URC). Der Verein widmet ihm eine „Retrospektive“ und würdigt dessen Leistungen.

Der Gobelsburger, in Gußwerk bei Mariazell aufgewachsen, kam 1970 nach Langenlois – der Liebe wegen, seine Frau lernte er bei einem Skilehrerkurs kennen. Sportliche Ambitionen hatte er früh: „Schon auf dem sechs Kilometer langen Schulweg wollte ich als Jüngster immer unter den Schnellsten sein.“ Seine Lehre als Konditor schloss er zwar ab, übte den Beruf aber niemals aus. Ein Buch über eine Expedition zum Nanga Parbat prägte ihn, er begann mit Freunden und Bekannten zuerst leichtere, dann bald schwerere Wände im Hochschwabgebiet zu durchsteigen. Wurde ausgebildeter Bergführer, Kletterer und Skilehrer (unter anderem ein halbes Jahr in Amerika). Und fand sogar in seinem Beruf als Erzieher im „Lindenhof“ in Eggenburg Möglichkeiten, in die Höhe zu steigen: Den Jugendlichen brachte er bei Klettertouren in der Freizeit die Liebe zu den Bergen und zur Natur näher.

Diese Begeisterung lebte Derndorfer intensiv aus, und sie hält bis heute an. Er bestieg zweimal das Matterhorn, war auf den höchsten Gipfeln der Dolomiten, berichtet mit leuchtenden Augen von seinen „Lieblingsrevieren“, der Sella gruppe oder dem Rosengarten. Der umtriebige Kletterer erkundete auch die weite Welt, bestieg den Kilimandscharo, war im Himalaya unterwegs, kam auf einer seiner vielen Reisen zum Oberlauf des Amazonas – jedes Mal eine Herausforderung und ein An-die-Grenzen-Gehen. Und wurde Ausdauersportler: Als Skilangläufer war er im Nachwuchskader der nordischen Kombinierer, später bei Langlauf-Marathons unterwegs. Lief im finnischen Winter von der russischen zur schwedischen Grenze, eine Strecke von 450 Kilometern, nahm in Grönland an einem 160 Kilometer langen Marathon teil, startete auch beim legendären „Wasalauf“ in Schweden.

Für ihn bedeutet (oft auch extreme) Aktivität ein Elixier: „Der Sport ist mein Leben. Ich habe dadurch einen Großteil der Welt gesehen. Diese Erlebnisse sind für mich jetzt im Alter ungemein wertvoll.“ Nicht nur die Leistung zählt für ihn, auch das „Drumherum“: Freundschaften, Bekanntschaften, der Zusammenhalt sind für ihn neben dem Erfolgserlebnis die wichtigsten Benefits.

Die findet er auch beim Radclub, wo er bis heute auf seinem Rennrad (mittlerweile ein E-Bike) in der Gruppe unterwegs ist. Den Klettergarten in Dürnstein besucht er des Öfteren, meist mit seinem Rennradfreund Franz Strutzenberger, ebenfalls ein „Achtziger“.

Gern erinnert sich der Gobelsburger an die Begegnung mit dem Bergsteiger-Superstar Reinhold Messner, den er erst heuer im Rahmen einer Wandertour mit Wanderfreund Franz Steiner in den Südtiroler Dolomiten getroffen hat.