August Kargl, der „Motor Niederösterreichs“

„Niederösterreichs ,Motor’ lebt nicht mehr“ – so titelten die Zeitungen zu Jahresbeginn 1960: August Kargl, Landeshauptmann-Vize und Bürgermeister von Langenlois, war bei einer Urlaubsreise in San Remo im 62. Lebensjahr an Herzversagen gestorben. Sein Engagement in Stadt und Land ist bis heute sichtbar.

Der Sohn einer Langenloiser Baumeisterfamilie wurde schon als 26-Jähriger in den Langenloiser Gemeinderat gewählt. 1934 wurde er in den Landtag berufen, 1937 zum Mitglied der Landesregierung bestimmt, der er bis zur nationalsozialistischen Machtergreifung im März 1938 angehörte. Seine ablehnende Einstellung zum Nationalsozialismus und seine politische Tätigkeit im Ständestaat brachten ihn im April 1938 ins KZ Dachau, Militärdienst und neuerliche Haft folgten. Im Mai 1945 galt Kargl als „Mann der ersten Stunde“. Er wurde Bürgermeister von Langenlois und noch im selben Jahr zum Landeshauptmann-Stellvertreter nominiert.

Engagement in Stadt und Land

In beiden Funktionen, die er bis zu seinem unerwarteten Tod behielt, entfaltete er seine politische Tätigkeit. Als Baumeister waren ihm Wiederaufbau und Neugestaltung der Infrastruktur des Landes vorrangige Anliegen. Das Land verdankt ihm unter anderem Großprojekte wie die Wachaustraße mit dem Tunnel von Dürnstein und den Bau des Donaukraftwerkes Ybbs-Persenbeug.

Als Bürgermeister von Langenlois eröffnete sich ihm ein reiches Betätigungsfeld. Der Loisbach, ein ständiger Seuchenherd, wurde reguliert, in Kronsegg wurde als Hochwasserschutzmaßnahme das Rückhaltebecken geschaffen. In der Wienerstraße entstand die Volkswohnsiedlung, in der Rudolfstraße wurde eine Wohnhausanlage gebaut. Der Kornplatz wurde nach Norden geöffnet, die Kamptalstraße für den zunehmenden Individualverkehr gebaut. Langenlois wurde schon damals mit der Kursstätte für Wein-, Obst- und Gartenbau, der Berufsschule für Gartenbau sowie der Landesberufsschule für das Baugewerbe zur Schulstadt.

( Textvorlage: Johann Ennser, „Heimat bist du großer Söhne“, Blickpunkt 2009/04 ).

