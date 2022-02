Autorin unterstützt „unentdeckte“ Kollegen

Neun Romane hat sie bereits geschrieben, drei davon („Der Wolf mit den eisblauen Augen“, 2017; „Serena, spiel nicht mit der Zeit“, 2019; „Die Unendlichkeit deiner Worte“, 2020) auch in Buchform veröffentlicht, die meisten ihrer Texte sind im Internet nachlesbar: Verena Schiegl schreibt für ihr Leben gern, hat aber erlebt, wie aufwändig das Entstehen eines Buches ist, bis man es tatsächlich in Händen halten kann. Und vor allem, wie schwierig es dann ist, das Buch auch zu vermarkten, um zumindest die Druckkosten hereinzubekommen. „Am eigenen Leib habe ich erfahren, wie schwer es war, Bücher in Zeiten eines Lockdowns zu verkaufen“, erzählt sie, wie sie nach einer Lösung – auch für andere junge Autoren – gesucht hat.

Im Vorjahr hat sie dann einen „Shop für Selfpublisher“ ins Leben gerufen, um Schriftstellern, die ihre Bücher ohne Verlag publizieren, eine Plattform zu bieten. Und dieses Projekt nun professionalisiert: Seit November betreibt sie die Plattform „Uncovered books“ („unentdeckte Bücher“), auf der laufend Bücher – auch ihre eigenen – und deren Autoren vorgestellt werden und wo diese Bücher auch bestellt werden können. Das Projekt hat die 21-Jährige im Rahmen von Workshops im Start-up-Center am Campus Wieselburg (Fachhochschule Wiener Neustadt) ausgearbeitet und realisiert, wo sie sich mit ihrer Idee beworben hat: „Es war ein bisschen so wie bei der Höhle der Löwen oder 2 Minuten – 2 Millionen. Es gab eine Jury und mich“, zeigt sie sich stolz auf ihre neuen Erfahrungen als Gründerin ihrer eigenen Firma.

Wie sie dazu gekommen ist? Nun, die 21-Jährige studiert selbst an dieser FH in Wieselburg Produktmarketing und Projektmanagement. Sie geht ihren Weg konsequent: war Praktikantin, Lehrling und Ordinationsassistentin, hat die Matura nachgemacht und im Herbst das Studium begonnen. Und steckt voller Pläne für ihren weiteren Lebensweg. Was aber eine Kon stante bleiben wird: „Ich werde nie aufhören zu schreiben, auch wenn die Zeit viel zu oft viel zu knapp ist.“ http://www.uncoveredbooks.at

