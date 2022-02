Bärtl geht als Seniorenring-Chef

Seniorenring-Chef Ewald Bärtl (80) hat mit Jahresende die Obmannfunktion in dieser FPÖ-Organisation zurückgelegt und dies Landesobmann Benno Sulzberger mitgeteilt. Stellvertreter hatte Bärtl nach dem Tod von Erwin Hartl senior keinen, er selbst sei gesundheitlich angeschlagen, und „von der alten Garde kommt auch keiner nach“. So wird sich wohl ein „Jüngerer“ finden müssen, der die Vereinigung weiterführt. Von Ferdinand Hartl hat Bärtl 1991 die Obmannschaft übernommen. „Mit 80 Mitgliedern waren wir damals eine der stärksten Ortsgruppen“, erinnert er sich, dass es lange Zeit sehr viele Treffen, Ausflüge, gesellschaftliche Ereignisse und auch Sprechstunden im Clublokal beim Fiakerwirt gegeben habe. Über 50 Mitglieder sind es jetzt noch, die ihren Obmann unterstützen, allerdings habe vor allem die zweijährige Pandemie vielem ein Ende bereitet und viele von weiteren Treffen abgehalten.

Über Ewald Bärtl

Bärtl, gelernter Tischler, dann 35 Jahre am Zollamt Krems beruflich tätig, war immer ein Mann der Öffentlichkeit: 1975 wurde er in den Gemeinderat gewählt, fungierte 15 Jahre als Stadtrat. 1991 schied er nach Diskrepanzen aus der Loiser FPÖ aus und gründete die Namensliste Bärtl – damit „halbierte“ er damals die FPÖ-Mandate. 15 Jahre, bis 2005, war er so im Gemeindegremium vertreten. „Ich war der bislang längstdienende Gemeinderat“, ist er stolz darauf, dass er beispielsweise unter ÖVP-Bürgermeister Kurt Renner fünf Jahre lang Baureferent war – er hat damals unter anderem den Anstoß zur Renovierung des Wehrs und damit zur Erhaltung des Kampbades gegeben. Renner hat ihm beim Ausscheiden den Ehrenring der Stadt überreicht.

Ehrungen hat Bärtl mehrere empfangen, darunter auch Gold von der Republik Österreich. Stolz ist er unter anderem auf die Florianiplakette der Feuerwehr, die sein Engagement beim Aufbau der Feuerwehrjugend Zöbing würdigte.

