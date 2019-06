Die Gartenbauschule Langenlois ist seit über 70 Jahren das Zentrum des Gartenbaues in Niederösterreich. Derzeit besuchen über 200 Schülerinnen und Schüler die Fachschule und rund 120 Schüler die Berufsschule. In der vierjährigen Fachschule werden Facharbeiter in den Lehrberufen Gärtner, Friedhofsgärtner, Landschaftsgärtner und Floristen ausgebildet. Die anschließende Meisterausbildung kann in Langenlois ebenfalls in diesen Sparten abgelegt werden. Die dreijährige Berufsschule besuchen Gärtnerlehrlinge aus Niederösterreich und dem Burgenland. Die Schwerpunkte sind dabei Zierpflanzen-, Gemüse- oder Baumschulgärtner und Landschaftsgärtner oder Floristen.