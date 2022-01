Bilanz der Feuerwehr: Wieder „fast normales“ Einsatzjahr

Auf 160 Einsätze, 75 Prozent davon technische, blickt die Stadtfeuerwehr in ihrer Bilanz übers Jahr 2021 zurück (die in „Zeitschriftenform“ an die Haushalte übermittelt wurde). „Damit haben wir fast wieder dieselben Einsatzzahlen wie in den Jahren vor der Pandemie“, erklärt Kommandant Karl Huber. Zum Vergleich: 2018 absolvierte die Stadtfeuerwehr 183 Einsätze, 2019 134, im ersten Corona-Jahr 2020 „nur“ 109. Eingeprägt haben sich vor allem die Hilfseinsätze nach Unwetterereignissen in Nachbargemeinden (Starkregen in Paudorf, Hagel in Hohenwarth).

Was sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verringert hat, sind die Gesamt-Einsatz- und Arbeitsstunden der 66 Aktiven und (derzeit) 25 Feuerwehrjugendlichen: Knapp 10.000 Stunden (ebenso viele wie im Jahr 2020) wurden geleistet (2018: 25.231 Arbeitsstunden; 2019: 21.956). Huber: „Man merkt, dass es keine Bewerbe gegeben hat, auch Übungen waren nur sehr eingeschränkt möglich.“ Es freut ihn, dass die Jugendlichen bei der Stange gehalten werden konnten und es wurden sogar neun neue in die Wehr aufgenommen. „Spürbar“ seien trotz Unterstützung durch Bund, Land und Stadtgemeinde die finanziellen Einbußen ohne die Erlöse aus den FF-Veranstaltungen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren