Buch-Präsentationen: Drei Pils-Autoren lesen

Richard Pils heißt der Waldviertler Verleger (Bibliothek der Provinz), der unter anderem drei Langenloiser Autoren in seinem Portfolio hat. Und die stellen nun am Freitag, 1. April, 20 Uhr, ihre Werke im Arkadensaal vor.

Senta Baumgartner aus Gobelsburg berichtet in ihrem Romanerstling „Bittersegen“ vom Schicksal zweier Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in der österreichischen Provinz leben.

Wolfgang Kühn, Musiker und Autor von Mundart-Lyrikbänden und Herausgeber mehrer Anthologien, hat auch einen satirischen Heimatroman geschrieben: In „Kurzenbach“ wird man vielleicht den einen oder anderen Lokalpolitiker oder Gemeinde-Sonderling wiederzuerkennen glauben, auch wenn natürlich das Geschehen und die Personen reine Fiktion sind.

Und Andreas Nastl redet und schreibt immer, wie ihm „da Schnowe gwoxn“ ist, hat Mundartgedichte und auch schon einen Roman veröffentlicht und stellt nun seinen neuen Erzählband „Immer ist irgendwas“ vor.

Für abwechslungsreiche Zwischenspiele sorgt der Lan genloiser Musiker Harald Haslinger mit Saxophon und Klarinette. Tickets im Kulturbüro, 02734/3450.

