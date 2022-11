Langenlois Diebstähle in Lebensmittelgeschäften: Täter auf Flucht gestoppt

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: LPD NÖ

I n drei Lebensmittelgeschäfte in Langenlois (Bezirk Krems) - Hofer, Lidl und Penny - wurde am Dienstag, 15. November, mehrere Ladendiebstähle verübt. Die Täter, ein Rumänen-Trio, wurde wenig später in Kirchberg am Wagram gestoppt.