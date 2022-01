Drogen-Erzeuger jetzt verurteilt

Mitte Juli des Vorjahres waren nach einer Razzia 2.000 Cannabis-Pflanzen gefunden, beschlagnahmt und danach vernichtet worden – in einem ehemaligen leer stehenden Gasthaus in Haindorf.

Mehrere Personen wurden damals verhaftet, es stellte sich heraus, dass (zumindest) einer auch in Wien eine – etwas kleinere – Hanf-Plantage betrieben hatte.

Laut Bericht in der Kronen-Zeitung standen nun drei „Geschäftspartner“ (zwei davon sollen Beziehungen bzw. Wurzeln in den Bezirken Horn und Zwettl gehabt haben) in Wien vor Gericht. Sie fassten Gefängnisstrafen von zwei bis drei Jahren aus.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren