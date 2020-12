Aufregung gab es vergangene Woche unter den Bewohnern der Europasiedlung: Im Zuge der Erneuerung der Anton-Zöhrer-Straße wird derzeit auch die Zufahrt zur Siedlung adaptiert – und da war vorgesehen, das etwa 40 Meter lange Teilstück ab der Loisbach-Brücke einspurig zu führen. Die Umrandung für Parkplätze und eine Grüninsel waren bereits gepflastert, als am Montagmorgen Bürgermeister Harald Leopold und Stadtrat Stefan Nastl vor Ort mit den Bewohnern diskutierten, die über diese Straßenverlaufsänderung nicht informiert worden waren – und sie auch nicht wollten. „Hier wohnen etwa 150 Anrainer in 80 Wohneinheiten, die jeden Tag da raus- und reinfahren müssen. Da wird ein gefährliches Nadelöhr errichtet, das absolut nicht notwendig ist“, so die (nachvollziehbaren) Argumente der Anrainer.

Leopold versprach, die Umbauten den Wünschen der Bewohner entsprechend ab(rück-)zuändern. Wobei Eile angesagt ist: Diese Woche soll schon der Asphalt aufgebracht werden.

Eine weitere Anregung der Anrainer: In solche Planungen sollte die gesamte Verkehrssitua tion der Europa-Siedlung und des Siedlungsgebietes zwischen Bahnstraße und Haindorfer Straße miteinbezogen werden.