„Die Fledermaus“ von Johann Strauss steht in der Jubiläumssaison in Langenlois auf dem Spielplan. Das Publikum wird sich nicht nur am Verwirrspiel um die nächtlichen Eskapaden des Herrn von Eisenstein ergötzen können, sondern beim Fest des Prinzen Orlofsky auch selbst mitfeiern.

Zweimal die Nummer 8

Passend dazu wurden auch in diesem Jahr regionstypische Festspielweine gekürt. Eine Kostjury mit Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Fachleuten aus der Weinszene verkostete gemeinsam eine Auswahl Kamptaler Weine. Nicht unbekannt sind die Siegergesichter: Winzer Martin Steiner sicherte sich die Veltliner-Kategorie, der beste Zweigelt kommt aus dem Weingut Karl Fischer. Für beide ist es Festspielwein Nummer acht!

Weine sind regionstypisch

Der Grüne Veltliner Sommeliers Kamptal DAC 2020 der Winzerfamilie Steiner aus Langenlois besticht durch seinen Duft nach Früchten und hat eine feine Würze am Gaumen. Durch seine Balance bereitet er hohen Trinkgenuss für alle Veltliner-Freunde! Der Zweigelt 2019 vom Weingut Karl Fischer aus Gobelsburg ist ein typischer Vertreter des Kamptaler Zweigelts: tiefes Rubinrot, zarte Karamell-Aromen, dezent würzig am Gaumen.

Winzer setzen auf Qualität

Die Winzerfamilie Steiner bewirtschaftet derzeit 9 Hektar Rebfläche rund um Langenlois. Rebschnitt, qualitätsbewusste Weingartenpflege und schonende Verarbeitung der Trauben sind für Winzer Martin Steiner sehr wichtig. Seit mittlerweile drei Generationen steht das Weingut Fischer in Gobelsburg für die Produktion von Weinen, in denen sich die ausgeprägte Frucht und der unverwechselbare Charakter der Weinbauregion widerspiegeln. Auf rund 12 Hektar Rebfläche arbeiten die Fischers im Familienverband im wahrsten Sinne des Wortes „bodenständig“.

Aufführungen ab 28. August

Bereits zum achten Mal dürfen sich die beiden Winzer über einen Festspielwein in Langenlois erfreuen. Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz gerät angesichts solch edler Tropfen ins Schwärmen und freut sich auf die Aufführungen der Operette „Die Fledermaus“, die ab 28. Juli im romantischen Park von Schloss Haindorf über die Bühne gehen. Die Festspielweine sind in den Weingütern und in der Kamptaler Gebietsvinothek Ursin-Haus zu Ab-Hof-Preisen erhältlich sowie während der Spielzeit im Winzerdorf zu verkosten.

www.operettelangenlois.at

www.ursinhaus.at