Feuerwehreinsatz: Fuchsbaby aus Keller gerettet

Das kommt wohl auch nicht alle Tage vor: Fuchs im Weinkeller, so lautete die Alarmierung für die Stadtfeuerwehr am vergangenen Samstag. Im Grübl war ein junger Fuchs durch eine Dampfröhre in einen Keller gefallen, der Kellerbesitzer holte sich bei der Bergung die Hilfe der Wehr.

Und die absolvierte die Tierrettung fachgerecht, rückte mit sechs Feuerwehrmitgliedern zum Einsatzort an, konnte das erschöpfte Fuchsbaby retten und wohlbehalten der Tierrettung übergeben.

