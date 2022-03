Fitnesscenter sperrt auf

Als Betreiber von „MS Fitness“ in Kirchberg am Wagram hat sich Muhamer Selimi schnell einen Namen gemacht. Jetzt eröffnet der 40-jährige Traismaurer ein zweites Studio in Langenlois, wo er auch knapp drei Jahre lang Fußball spielte. Am Standort des ehemaligen Geschäfts für Fischereibedarf „Fishhunter“ (Im Vögerl 21) soll bis Mitte April auf rund 900 Quadratmeter ein hochmodern ausgestatteter Fitnesstempel entstehen. Aktuell laufen die Umbauarbeiten. Selimi, ein gebürtiger Kosovare, ist selbst diplomierter Fitnesstrainer und möchte mit zwei bis drei Mitarbeitern starten. Wichtig ist ihm neben sauberem Sport und Hygiene auch, dass niemand ausgegrenzt wird. „Bei mir sollen junge und alte Menschen die Chance bekommen, etwas für ihre Gesundheit zu tun.“

