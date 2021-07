Fünf Jahre nach dem Start der Höheren Lehranstalt für Sozialberufe (WISO) in Haindorf absolvierten erstmals 23 Schülerinnen und zwei Schüler die Reife- und Diplomprüfung an der ersten maturaführenden Schule in Langenlois, wo Schulen der franziskanischen Schulschwestern eine fast 120-jährige Tradition haben. Seit dem Schuljahr 2016/17 gibt es neben der dreijährigen Fachschule für Sozialberufe erstmals auch eine berufsbildende höhere Schule. Und alle haben bestanden: Direktor Klaus Doujak und Klassenvorständin Claudia Pasruck konnten an alle Maturanten das Reife- und Diplomprüfungszeugnis aushändigen. Auch Bürgermeister Harald Leopold und Generaloberin Schwester Franziska Bruckner vom Trägerverein Franziskanerinnen Amstetten gratulierten den Absolventen.

Trotz der durch die Pandemie verursachten Schwierigkeiten erreichten fünf Schülerinnen und ein Schüler einen ausgezeichneten Erfolg und weitere sechs einen guten Erfolg.

Jana Schörgmaier hatte in allen zehn Semestern immer nur die Beurteilung Sehr gut in ihren Zeugnissen stehen.

Eine Matura mit ausschließlich sehr guten Beurteilungen schaffte Lena Hofmann.

Ausgezeichnete Erfolge gab es für Lior Brodesser, Anja Fessl, Lena Hofmann, Laura Müllauer, Jana Schörgmaier und Vanessa Wimmer.

Guter Erfolg: Sissi Gary, Samuel Herzog, Celine Röhrer, Corina Senftlechner, Jasmin Steindl und Sarah Steiner.

Bestanden haben Daniela Breit, Laura Büchse, Lena Dworschak, Angelica Eisenbock, Aleyna Eryilmaz, Sandra Haschkovitz, Lara Jony, Johanna Kandler, Hannah Kerschner, Doris Richter, Teresa Schierer, Tanja Schwarzinger und Carina Winter.