Im Sommer war Baubeginn, nun konnte die neue Praxishalle der Gartenbauschule am Rosenhügel bereits zur Benutzung freigegeben werden. Beim Bau wurde besonders auf Nachhaltigkeit und Ökologie Wert gelegt – das Gebäude besteht fast zur Gänze aus Holz, Dach und Wände werden im Laufe des Schuljahres noch mit einer Begrünung versehen.

In der Halle erhalten die Schüler, die die Ausbildung zum Gartengestalter absolvieren, und auch die Berufsschüler für Garten- und Grünflächengestaltung – seit einem Jahr in Lan genlois – ihren Praxisunterricht, der immer größere Bedeutung erlangt. Unter anderem können in der Halle Beete angelegt und sogar Bäume gepflanzt werden. Hier werden aber auch Facharbeiter- und Meisterprüfungen der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer sowie Wettbewerbe abgehalten. Insgesamt 2,3 Millionen Euro hat das Land NÖ damit insgesamt in die praktische Ausbildung an der Gartenbauschule investiert.

Für Direktor Franz Fuger ist der neu geschlagene Brunnen neben der Halle ein wichtiger Schritt für den ökologischen Gartenbau: „Der gesamte Lehr- und Schaugarten sowie die Lehrgärtnerei werden nach biologischen Richtlinien bewirtschaftet. Daher ist es für uns wichtig, die Wasserversorgung für die vier Hektar Schaugartenfläche selbst abzudecken und nicht das öffentliche Wassernetz zu belasten.“